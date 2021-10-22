Африканская чума свиней: в зоне опасности 135 населенных пунктов

Под Пермью еще одна вспышка африканской чумы свиней. Вторая - за осень. 135 населенных пунктов в зоне опасности заражения.Марина Воеводкина показывает сарай, где жили три домашних поросёнка. Свиное хозяйство семья завела весной этого года. Кормили животных как положено — кормами. Одному из них стало плохо.Марина Воеводкина, фермер: "В один момент просто одна из них заболела. Вечером пришли — она уже просто, того. Позвонили ветврачу, приехали на следующий день, взяли анализы". Выяснилось — африканская чума свиней. Инфекция могла попасть в организм животного с пищей. Это уже второй случай в Пермском крае за осень. В сентябре в частном подворье под Краснокамском погибло 13 свиней. Еще около 70 пришлось изъять. Территорию дезинфицировали.В этот раз в очаге заражения деревня Савино в Пермском районе. Угрозу распространения вируса ветеринары оценивают высоко. Инфекция легко передаётся через одежду, обувь человека, колеса автомобилей.В угрожаемую зону здесь в Пермском районе входит 135 населённых пунктов. У собственников подсобных хозяйств за всё это время было изъято 76 поросят и свиней.Специалисты успокаивают: для человека опасности заболевание не представляет. Карантин вводится лишь в целях сохранения продовольственной безопасности.Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю: "Сейчас идет в зоне наблюдения наблюдение за состоянием здоровья животных. Отбираются пробы, исследуются. На сегодняшний день пока положительных проб не выявлено".Пока в деревне Савино введен месячный карантин. После этого еще 180 дней будут действовать ограничения на вывоз мяса и покупку новых особей.