← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2021
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В Перми продолжается прием заявок на соискание ежегодной премии «Преодоление»
Прием заявок продлится до 31 октября. В течение ноября они будут рассмотрены комиссией, которая определит лауреатов этого года. В декабре пройдет торжественное вручение премии на городском мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов.
Ежегодно на соискание премии претендуют 20 – 25 человек. Размер премии составляет 50 тысяч рублей. Подробнее о порядке выдвижения кандидатов можно узнать на сайте администрации Перми или в городском департаменте социальной политики .
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2021
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