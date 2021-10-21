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В Прикамье зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней
Как сообщает Россельхознадзор, для недопущения распространения опасного заболевания на данный момент уничтожено 76 голов свиней. В зоне наблюдения 135 населенных пунктов, их жителям запрещено реализовывать свинину.
Африканская чума свиней не передается человеку, но смертельно опасна для самих животных и очень заразна. Ранее подобная вспышка была зафиксирована в Краснокамском районе.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2021
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