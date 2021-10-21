← В Перми возле аэропорта гуляли телята
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← В Перми возле аэропорта гуляли телята
В Прикамье зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней →
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21.10.2021 в 12:25
21.10.2021 в 11:12
21.10.2021 в 11:10
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29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
В Прикамье на несколько часов сформируется снежный покров
В Прикамье зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней
В Перми работают 6 мобильных пунктов вакцинации
В Перми возле аэропорта гуляли телята
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В Перми возле аэропорта гуляли телята
В Перми в связи с ремонтом Компроса будет перенесена остановка «Октябрьская площадь»
В новом детском саду на Парковом состоялась проверка
В п. Зюкайка построят молочный комплекс на 3700 голов
Глава Перми направил в городскую Думу проект бюджета на 2022-2024 годы
Число контролеров в пермском транспорте предложили увеличить
В Прикамье продолжается работа над проектом регионального бюджета
QR-коды, ПЦР-тесты и работа ТЦ: что меняется
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Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях
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