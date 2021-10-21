Сегодня в Перми работают 6 мобильных пунктов вакцинации. С 16:00 до 20:00 — в ТРЦ "Планета". С 12:00 до 17:00 — на Пермской ярмарке. С 11:00 до 17:00 — в ТРК "Спешилов", в "Спортхолле" на проспекте Парковый — с 10:00 до 12:00, на площади у "Столицы" с 12 до 18:30 и на центральном автовокзале с 10 до 16:00. Здесь можно поставить прививку как от коронавируса, так и от гриппа. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.