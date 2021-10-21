В Прикамье на несколько часов сформируется снежный покров

По прогнозам синоптиков, сегодня к полуночи на большей части территории края сформируется снежный покров высотой 5-7 см.

"В Перми осадки ориентировочно начнутся в 19:00, вечером ожидается сильный снег при температуре воздуха около 0 градусов, усиление ветра до 15 метров в секунду, снижение видимости. Впрочем, снежный покров пролежит всего несколько часов, потому что уже во второй половине ночи начнется потепление, и к завтрашнему утру на большей части края снег растает. Завтра температура повысится до отметок +4...+9. Такая теплая погода сохранится в течение суток в субботу, но будет сопровождаться довольно сильным ветром. В воскресенье ожидается небольшое похолодание, которое продолжится и усилится в начале следующей недели", - рассказал "Вестям" специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.