В Прикамье на несколько часов сформируется снежный покров
"В Перми осадки ориентировочно начнутся в 19:00, вечером ожидается сильный снег при температуре воздуха около 0 градусов, усиление ветра до 15 метров в секунду, снижение видимости. Впрочем, снежный покров пролежит всего несколько часов, потому что уже во второй половине ночи начнется потепление, и к завтрашнему утру на большей части края снег растает. Завтра температура повысится до отметок +4...+9. Такая теплая погода сохранится в течение суток в субботу, но будет сопровождаться довольно сильным ветром. В воскресенье ожидается небольшое похолодание, которое продолжится и усилится в начале следующей недели", - рассказал "Вестям" специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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