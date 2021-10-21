В Перми возле аэропорта гуляли телята

Пермский велосипедист Иван Оглоблин менее за 74 дня достиг своей цели - доехал до Владивостока. Он передает привет всем, кто следил за его маршрутом. Иван выехал из Перми на велосипеде в начале августа. Новостями о путешествии пермяк делился в своих соцсетях. В постах Иван рассказывал о ночевках в палатках и у гостеприимных россиян, впечатлениях об окружающей природе и состоянии своего велосипеда.