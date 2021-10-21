В Перми в связи с ремонтом Компроса будет перенесена остановка «Октябрьская площадь»
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова с 08:00 25 октября автобусные маршруты №50, 51 и 60 будут совершать посадку и высадку пассажиров на постоянной остановке «Октябрьская площадь», расположенной на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина по чётной стороне Комсомольского проспекта.
Актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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