В Перми в связи с ремонтом Компроса будет перенесена остановка «Октябрьская площадь»

25 октября временная автобусная остановка «Октябрьская площадь» по четной стороне Компроса будет перенесена с участка от улицы Пушкина до улицы Краснова на участок от улицы Луначарского до улицы Пушкина для постоянного размещения.Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова с 08:00 25 октября автобусные маршруты №50, 51 и 60 будут совершать посадку и высадку пассажиров на постоянной остановке «Октябрьская площадь», расположенной на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина по чётной стороне Комсомольского проспекта.Актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.