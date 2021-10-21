В новом детском саду на Парковом состоялась проверка

Пермяки пожаловались главе города на то, что в новом детском саду на Парковом до сих пор работают не все группы. То ли оборудования нет, то ли воспитателей. Мэр отправил своих представителей, чтобы разобраться в ситуации на месте.Переезд - процесс небыстрый, так что даже через два месяца после начала работы в детском саду «Уральские самоцветы» продолжают распаковывать мебель. Воспитатель Евгения Юрьева уже знает, куда поставить новые кроватки.На оснащение нового корпуса детского сада на Парковом главе города Алексею Дёмкину пожаловались родители во время онлайн эфира.Алексей Дёмкин, глава Перми: "У меня есть профильный заместитель по соцсфере - Грибанов Алексей Анатольевич, я попрошу его срочно выехать, проверить и доложить, я считаю, что это недопустимо". И вот уже внеплановая проверка в детском саду. В первую очередь осматривают работающие группы, как оборудованы кабинеты психолога и робототехники. Есть здесь даже свои мастерские для самых маленьких. И конечно, уникальный для Перми опыт — первая детсадовская группа для колясочников готова начать работать. Пока в нее записались только пять воспитанников.Отдельная гордость детского сада — большие актовый и спортивный залы, теперь практически никогда не пустуют.Украшают здание не только строители и отделочники, но и сами воспитанники вместе с родителями. «Уральские самоцветы» пусть и молодой детский сад, но уже имеет свой музей. И здесь своими руками сделанные узнаваемые арт-объекты и уральские горы.Параллельно решают и кадровую проблему. Пока среди вакантных мест остаются только воспитатели, но и здесь претенденты уже проходят медкомиссию.Людмила Бусарева, заведующая детским садом «Уральские самоцветы»: "Специалисты есть, у нас и два психолога, и логопед, и дефектолог, музыкальный руководитель, все есть. Инструктор по физкультуре даже мужчина".Садик открылся в середине августа, запускали его действительно постепенно, по две-три группы в неделю. Но то, что есть - уже работает в полную силу.Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Садик сейчас готов, чтобы работать на полную мощность, потому что именно в этом микрорайоне была очень острая проблема с очередью. Тем самым мы идем навстречу жителям города, для того чтобы их дети получали современное качественное дошкольное образование". В ноябре открываются три последние группы «Уральских самоцветов». Набор в них уже идет.