В п. Зюкайка построят молочный комплекс на 3700 голов

Выездное заседание правительства Пермского края, прошедшее в Верещагинском округе, было посвящено сельскому хозяйству. Речь шла как о производственных вопросах, так и о создании комфортных условий проживания на селе.Армен Киракосян продолжает дело отца, который в конце 90-х начал восстановление обанкротившегося хозяйства. Сейчас здесь содержат более 4 тысяч голов скота. А в этом году взялись за новый проект - возведение нового комплекса на 3700 голов.

Армен Киракосян, директор ООО «Заря Путино»: "Строительство разделено на три этапа. Первый мы должны реализовать в конце 2022 года, последующие этапы будут реализованы до конца 2026 года". Впервые в хозяйстве появится доильная установка в виде карусели, а в крае она станет самой современной из существующих.

Стоимость инвестиционного проекта - более 2 млрд рублей, правительство региона активно поддерживает его реализацию, и сейчас фермеры получили льготный кредит на 710 млн рублей.

Ещё один важный шаг - освоение заброшенных земель: на месте, где сейчас идёт масштабная стройка, было заросшее поле. Продолжением темы стала повестка заседания правительства региона. Речь шла, в том числе, о реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». Его направления - улучшение жилищных условий, благоустройство и содействие занятости населения. Из краевого и федерального бюджета на эти цели с 2020 года было направлено порядка 1,7 млрд рублей.

Павел Носков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Мы сегодня направили письмо во все муниципальные образования о том, что мы начинаем работу по подготовке к заявочной кампании 2022 года. Мы будем отрабатывать с ними заявки, готовиться и отрабатывать их с федеральным Минсельхозом". Губернатор Дмитрий Махонин дал поручение не сбавлять набранных темпов, а также поддерживать масштабные проекты, подобные новому комплексу в Зюкайке.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Таких коровников до сих пор в Пермском крае не возводилось, это позволит обеспечить более 100 рабочих мест. Рассчитываем, что уже в следующем году первая очередь этого проекта будет возведена. Это вдохнёт новую жизнь в населённый пункт под названием Зюкайка".

Тогда к завершению первого этапа здесь появится несколько десятков новых рабочих мест.