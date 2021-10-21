Глава Перми направил в городскую Думу проект бюджета на 2022-2024 годы
Глава Перми Алексей Дёмкин направил в городскую Думу проект бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года. Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2022-2024 годы состоятся 8 ноября.
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, проект городского бюджета имеет следующие параметры: доходы в 2022 году запланированы в объеме 43,6 млрд рублей, в 2023 году – 43,7 млрд рублей, в 2024 году – 39,5 млрд рублей, расходы в 2022 году составляют 45,9 млрд рублей, в 2023 году – 45,9 млрд рублей, в 2024 году – 39,0 млрд рублей.
Межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней в 2022 и 2023 годах составят около 20 млрд рублей ежегодно.Алексей Дёмкин, глава Перми: "В связи с постепенным восстановлением экономики при формировании бюджета применен базовый сценарий социально-экономического развития города. Проект бюджета сформирован в программном формате на основе 20 муниципальных программ. Доля «программных» расходов в 2022 году составит 92%".Проектом бюджета предусмотрено строительство детского сада в Дзержинского районе, строительство двух новых зданий для размещения школ по улице Юнг Прикамья и в Индустриальном районе, реконструкция зданий для размещения школ по улицам Целинной и Уральской, строительство трех новых корпусов для гимназии №17, школы дизайна «Точка» и гимназии №33. Также запланирована реконструкция ледовой аренды детского центра «Здоровье», строительство трех спортивных залов в школах №96, 81, 79, а также завершение реконструкции здания Дворца молодежи.
Из спортивных объектов планируется завершить строительство бассейна по улице Гашкова и реконструкцию манежа «Спартак». Также в планах строительство бассейнов по улицам Гайвинской и Шпальной, лыжероллерной трассы.
Крупные дорожные объекты, планируемые к реализации – реконструкция улиц: новый участок Карпинского, Грибоедова. Предусмотрено комплексное благоустройство улиц Ленина и Петропавловской, а также Комсомольского проспекта. Городские власти продолжат обновление подвижного состава общественного транспорта.
В целях благоустройства города планируется строительство скверов по улицам Гашкова, Калгановской, Генерала Черняховского, Корсуньской, Яблочкова и реконструкция сквера на набережной реки Камы в Кировском районе. Предусмотрено завершение реконструкции эспланады и сквера у гостиницы «Урал».
Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2022-2024 годы состоятся 8 ноября.
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