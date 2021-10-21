Число контролеров в пермском транспорте предложили увеличить

Число контролеров в общественном транспорте Перми предложено увеличить с 40 человек до двух сотен. Ход реализации новой транспортной модели обсудили депутаты Пермской Думы на профильном комитете по городскому хозяйству. Инициатива связана в том числе и с появлением бескондукторной системы оплаты проезда на некоторых маршрутах.Максим Спиридонов, председатель комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы: "Администрация города подготовила план мероприятий в этом направлении. Действительно, речь идет не о точечных решениях, мы видим системный подход. Здесь и работа над тарифным меню, и работа над транспортной сетью в целом. И работа по усилению контроля оплаты проезда, вплоть до повышения комфортности остановок".