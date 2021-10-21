В Прикамье продолжается работа над проектом регионального бюджета на ближайшие три года. Документ обсудили в краевом парламенте в рамках публичных слушаний. По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, в сегодняшней непростой экономической и эпидемиологической ситуации важна устойчивость принимаемого бюджета. В проекте бюджета на три года предусмотрена индексация социальных выплат, стипендий, повышение зарплат бюджетников и выполнение указов Президента. Выделены дополнительные средства на сферу здравоохранения, что очень важно. Так, более 1 млрд рублей заложено на строительство новой инфекционной больницы, которую так давно ждут жители Пермского края. Как и прежде, бюджет социально ориентирован, две трети всех средств будут направлены на социальные программы.Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "У нас сейчас достаточно сложные условия из-за пандемии. Это сказывается на экономике, тем не менее, все социальные выплаты, которые у нас приняты, они не только сохраняются, они будут проиндексированы. Эти выплаты касаются многих жителей Пермского края, медицинских работников, которые на переднем крае по борьбе с ковидом стоят. Думаю, что это решение абсолютно правильное".

Для медицинских работников, которые готовы устроиться в государственные больницы с кадровым дефицитом, предусмотрены отдельные материальные выплаты, всего на это запланировано около 120 млн рублей ежегодно. Важным предметом расходов станет предстоящее празднование 300-летия краевой столицы. Так, по мнению губернатора Дмитрия Махонина, необходимо обеспечить финансирование проектов, реализуемых в рамках важной даты. Также важно увеличить средства на поддержку муниципальных образований Пермского края. Именно на местах решаются самые насущные проблемы жителей, и регион должен помогать территориям. Делается это, в том числе, в рамках реализации национальных проектов.

Ольга Антипина, первый заместитель председателя Правительства Пермского края: "Пермский край принимает участие в реализации всех 13 национальных проектов и для их развития в Пермском крае разработано и действует 44 региональных проекта. На финансирование национальных проектов будет направлено в предстоящую трехлетку не менее 50 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней".