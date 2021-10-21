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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2021

В Прикамье продолжается работа над проектом регионального бюджета →

QR-коды, ПЦР-тесты и работа ТЦ: что меняется

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В Прикамье опубликован указ губернатора о введении в регионе нового пакета антиковидных мер. Большинство из них в обществе обсуждались еще с минувшей пятницы, когда были озвучены в качестве предложений, но есть и новые.Фаина Ковкова, председатель медицинской комиссии Совета ветеранов войны и труда Мотовилихинского района г. Перми: "С прививкой, иначе сюда хода нет".
Также пока подойдёт свежий ПЦР-тест. В совете ветеранов Мотовилихинского района правила для всех едины. Чтобы попасть на собрание или праздник, нужно соблюсти необходимые меры предосторожности, рассказывает Фаина Ковкова.
Фаина Ковкова, председатель медицинской комиссии Совета ветеранов войны и труда Мотовилихинского района г. Перми: "В активе в основном все привиты. Единицы остались непривитыми".
Со следующей недели, с 25 октября, видимо, еще сильнее придётся меры ужесточить. ПЦР-тест теперь не даёт право находиться в общественных местах. Оперштаб ввел дополнительные ограничения в Пермском крае. За последнюю неделю побит рекорд по количеству заражений COVID-19.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Ежедневно он подтверждается у порядка 600 человек – таких показателей не было даже год назад, во время «второй волны» коронавируса. В качестве причин смерти в регионе коронавирус опередил даже онкологию, сместив ее со второго места».
С вводом ограничений люди старше 65 лет не поставившие прививку и не переболевшие должны соблюдать строгую самоизоляцию по месту проживания. Есть ряд исключений: выйти можно для получения экстренной и неотложной медицинской помощи, сходить к месту вакцинации, за покупкой лекарств и продуктов и еще можно вынести мусор.В предприятиях общественного питания с понедельника тоже все посетители должны будут предъявлять QR-код, который подтверждает, что человек прошёл иммунизацию, либо переболел ковидом не более чем 6 месяцев назад. Столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Рестораторы хоть и предчувствуют очередные убытки, но от реальности никуда не денешься. Люди болеют. И ограничения все-таки лучше, чем полное закрытие.
Ольга Шишова, специалист по управлению персоналом кафе: "Лучше хотя бы минимальный сохранить контингент, который позволит нам каким-то образом выживать".
QR-коды понадобятся и при входе в торговые центры, а также в магазины, площадь которых составляет более 400 квадратных метров. За исключением продуктовых.
Расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых требуется QR-код. Теперь в число организаций включены концертные клубы. Гостиницам и хостелам разрешено заполнять не более 50% номеров. И конечно, нужно соблюдать элементарные меры предосторожности - носить маски.
Виталий Костарев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю: "У нас большая проблема с коечным фондом, у нас большой уровень умерших в регионе. К сожалению, умирают те люди, которые пожилые".
Конечно, вводимые меры - временные. Они призваны остановить стремительный рост заболеваемости. Главная надежда по-прежнему на вакцинацию. Возможно, темпы последней подрастут из-за повышенного спроса на QR-коды.
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение кабмина об установлении общероссийских выходных дней с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов дано право увеличить срок каникул, в том числе начав их раньше.

Метки: Здоровье, Власть, Общество, Экономика, в Пермском крае, в Перми, Официально

Опубликовано: 21.10.2021 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2021

В Прикамье продолжается работа над проектом регионального бюджета →

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