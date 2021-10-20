«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
18.10.2021 в 15:48
18.10.2021 в 11:00
14.10.2021 в 11:45
20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2021
Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Корректировка маршрутов и удобные остановки. В Перми обсудили меры по повышению пассажиропотока в общественном транспорте
К концу 2022 года во всех школах Пермского края появится современная IT-инфраструктура
Минздрав опроверг информацию об острой нехватке кислорода в больницах края
В Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоров
Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях
В Прикамье оперштаб ввел новые ограничительные меры
В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»
Малому бизнесу предложили «Экспресс-поддержку»
В Прикамье для начинающих предпринимателей введут пониженные налоговые ставки
В ТРЦ "Планета" прошли пожарные учения
В село Султанай пришёл быстрый интернет
QR-коды и нерабочие дни: каких антиковидных мер ждать в ближайшее время?
В деревне Косотуриха состоялся запуск распределительного газопровода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021
В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков
БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Много осадков и температурные качели: синоптики уточнили прогноз на неделю
Завершены работы по замене участка магистрального водовода на ул. Маршрутная
В ПГНИУ стартовал международный форум «Наука и глобальные вызовы 21 века»
За сутки в Прикамье выявлено 600 случаев коронавируса
Крал в магазине - продавал на рынке. Жителя Добрянки будут судить за кражу сливочного масла
В Перми у ДК им. Солдатова откроется сельскохозяйственная ярмарка
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья 2021» поступило рекордное количество заявок
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях
В Прикамье оперштаб ввел новые ограничительные меры
В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»
В Прикамье для начинающих предпринимателей введут пониженные налоговые ставки
В ТРЦ "Планета" прошли пожарные учения
В село Султанай пришёл быстрый интернет
QR-коды и нерабочие дни: каких антиковидных мер ждать в ближайшее время?
В деревне Косотуриха состоялся запуск распределительного газопровода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021
В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков
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