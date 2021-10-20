Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях

В Перми в историческом парке «Россия - моя история» открылась интерактивная выставка для школьников, рассказывающая им о самых востребованных профессиях ближайшего времени. По выходным здесь будут устраивать бесплатные сеансы погружения в специальность.

Узнать, чем занимается оператор дрона, либо как изменится сфера туризма через десять лет. На новой выставке «Билет в будущее» школьница Алёна Манаева ищет себе подходящую профессию. Присматривается к журналистике и IT-специальностям.

Алена Манаева, учащаяся МАОУ «СОШ №2»: "Мы уже прошли четыре станции, я задумалась о кибербезопасности, как вариант. Пока склоняюсь всё-таки к более гуманитарным и более социальным профессиям".

По поручению президента страны Министерство просвещения России дало старт обновленному проекту «Билет в будущее». В Перми выставка открылась на базе музея «Россия - моя история». На протяжении двух месяцев здесь будут проходить профориентационные выставки и мастер-классы для старшеклассников.На новой выставке при помощи интерактивных технологий школьники могут познакомиться с тремя сотнями актуальных профессий и выбрать что-то по душе: культуролог, писатель, ресторатор, экскурсовод, гейм-дизайнер и многое другое - всё, что будет востребовано в ближайшие 10 лет. И это только креативная среда.

Всего восемь направлений. От сферы социальной до индустриальной. В каждой из них школьники знакомятся с профессиями будущего.

Арина Смирнова, экскурсовод исторического парка «Россия - моя история»: "Он постигает то, что профессий гораздо больше, чем одна его сфера. И если говорить о точечном восприятии, то он может углубиться в это направление и понять, куда ему лучше двигаться, в какое из направлений".

Всего же в Пермском крае в мероприятиях федерального проекта участие примут больше 6 тысяч старшеклассников.Евгений Чащинов, начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края: "Для того чтобы в будущем прийти работать на интересную и востребованную профессию, нужно понимать уже сегодня, куда пойти учиться, какой выбрать вуз, какой профиль общего и дополнительного образования тебе поможет в той или иной отрасли".

Новая образовательная экспозиция в музее «Россия - моя история» будет работать по выходным до конца ноября.