В Прикамье оперштаб ввел новые ограничительные меры

На заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. Глава Прикамья подчеркнул, что обстановка в регионе крайне напряженная.

«За последнюю неделю побит рекорд по количеству случаев коронавируса. Ежедневно он подтверждается у порядка 600 человек – таких показателей не было даже год назад, во время «второй волны» коронавируса. В качестве причин смерти в регионе коронавирус опередил даже онкологию, сместив ее со второго места. Несмотря на иммунизацию населения от COVID-19 из порядка 6,5 тыс. коек, развернутых в ковидных стационарах, 95% занимают пациенты, которые не сделали прививки. Медицинские организации и их сотрудники сегодня работают на пределе. Ситуация вынуждает принять более решительные меры. Только это позволит переломить ситуацию», – отметил Дмитрий Махонин.

В результате обсуждения члены оперштаба приняли решение с 25 октября ввести на территории Пермского края дополнительные меры борьбы с COVID-19. Они расширяют перечень общественных мест, в которых будут действовать фильтры безопасности в виде системы QR-кодов. Посещать их смогут только иммунизированные жители. Это привитые граждане, имеющие подтверждающие бумажные сертификаты из поликлиник о вакцинации от COVID-19 с печатями медорганизаций и персональными данными либо электронные сертификаты и QR-коды с портала Госуслуги о вакцинации или перенесенном в течение полугода коронавирусе (далее иммунизированные – ред.). Новые меры направлены на снижение рисков заражения не иммунизированных людей, у которых в случае инфицирования болезнь, как правило, протекает более тяжело, чем у вакцинированных.

Так, в Прикамье не иммунизированные жители в возрасте 65 лет и старше вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания (пребывания). Эти лица не должны покидать мест проживания, за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Также исключением является следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19. Кроме этого, людям старшего возраста допустимо покидать места самоизоляции для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, например, для покупки продуктов или лекарств в аптеке. Допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, вынос мусора до ближайшего контейнера. Вакцинированные жители в возрасте 65 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.

В части заведений сферы общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и т.д.) – посещать их смогут только иммунизированные жители. При этом в заведениях столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а также соблюдаться все требования Роспотребнадзора.

Расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых ранее был введен фильтр безопасности в виде QR-кодов. В число организаций, которые могут посещать люди с иммунитетом, включены концертные клубы. Их владельцы и организаторы мероприятий также обязаны допускать в заведения только иммунизированных посетителей. Решение о включении концертных клубов в перечень было принято после проверок, которые показали многочисленные нарушения в заведениях данной категории.

Фильтры безопасности в виде системы QR-кодов также вводятся для организаций сферы торговли. Продажа товаров и оказание услуг будут осуществляться только иммунизированным посетителям. Это требование распространяется на организации, расположенные в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров (за исключением организаций, ведущих торговлю продовольственными товарами).

На оперштабе было особо подчеркнуто, что во время предварительных переговоров с владельцами ТРК, ТРЦ, ТЦ и гипермаркетов от них было получено подтверждение готовности обеспечить контроль выполнения данных мер безопасности со стороны арендаторов. Оперштаб обращает внимание, что профильные ведомства будут контролировать обеспечение требований санитарной безопасности в данных объектах торговли. В случае, если в них будут выявляться массовые нарушения исполнения требований безопасности, оперштаб пойдет на более жесткую меру – ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни. Также в Пермском крае впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Эта мера распространяется на организации сфер, указанных в п. 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 г. № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Выполнение этого требования в том числе касается сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других. Для сотрудников данных организаций также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.