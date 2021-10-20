Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»

Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях →

В Прикамье оперштаб ввел новые ограничительные меры

смотреть видео

На заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. Глава Прикамья подчеркнул, что обстановка в регионе крайне напряженная.
«За последнюю неделю побит рекорд по количеству случаев коронавируса. Ежедневно он подтверждается у порядка 600 человек – таких показателей не было даже год назад, во время «второй волны» коронавируса. В качестве причин смерти в регионе коронавирус опередил даже онкологию, сместив ее со второго места. Несмотря на иммунизацию населения от COVID-19 из порядка 6,5 тыс. коек, развернутых в ковидных стационарах, 95% занимают пациенты, которые не сделали прививки. Медицинские организации и их сотрудники сегодня работают на пределе. Ситуация вынуждает принять более решительные меры. Только это позволит переломить ситуацию», – отметил Дмитрий Махонин.
В результате обсуждения члены оперштаба приняли решение с 25 октября ввести на территории Пермского края дополнительные меры борьбы с COVID-19. Они расширяют перечень общественных мест, в которых будут действовать фильтры безопасности в виде системы QR-кодов. Посещать их смогут только иммунизированные жители. Это привитые граждане, имеющие подтверждающие бумажные сертификаты из поликлиник о вакцинации от COVID-19 с печатями медорганизаций и персональными данными либо электронные сертификаты и QR-коды с портала Госуслуги о вакцинации или перенесенном в течение полугода коронавирусе (далее иммунизированные – ред.). Новые меры направлены на снижение рисков заражения не иммунизированных людей, у которых в случае инфицирования болезнь, как правило, протекает более тяжело, чем у вакцинированных.
Так, в Прикамье не иммунизированные жители в возрасте 65 лет и старше вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания (пребывания). Эти лица не должны покидать мест проживания, за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Также исключением является следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19. Кроме этого, людям старшего возраста допустимо покидать места самоизоляции для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, например, для покупки продуктов или лекарств в аптеке. Допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, вынос мусора до ближайшего контейнера. Вакцинированные жители в возрасте 65 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.
В части заведений сферы общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и т.д.) – посещать их смогут только иммунизированные жители. При этом в заведениях столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а также соблюдаться все требования Роспотребнадзора.
Расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых ранее был введен фильтр безопасности в виде QR-кодов. В число организаций, которые могут посещать люди с иммунитетом, включены концертные клубы. Их владельцы и организаторы мероприятий также обязаны допускать в заведения только иммунизированных посетителей. Решение о включении концертных клубов в перечень было принято после проверок, которые показали многочисленные нарушения в заведениях данной категории.
Фильтры безопасности в виде системы QR-кодов также вводятся для организаций сферы торговли. Продажа товаров и оказание услуг будут осуществляться только иммунизированным посетителям. Это требование распространяется на организации, расположенные в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров (за исключением организаций, ведущих торговлю продовольственными товарами).
На оперштабе было особо подчеркнуто, что во время предварительных переговоров с владельцами ТРК, ТРЦ, ТЦ и гипермаркетов от них было получено подтверждение готовности обеспечить контроль выполнения данных мер безопасности со стороны арендаторов. Оперштаб обращает внимание, что профильные ведомства будут контролировать обеспечение требований санитарной безопасности в данных объектах торговли. В случае, если в них будут выявляться массовые нарушения исполнения требований безопасности, оперштаб пойдет на более жесткую меру – ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни. Также в Пермском крае впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Эта мера распространяется на организации сфер, указанных в п. 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 г. № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Выполнение этого требования в том числе касается сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других. Для сотрудников данных организаций также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.

Метки: Общество, Экономика, Здоровье, Власть

Опубликовано: 20.10.2021 в 12:32 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»

В Прикамье для начинающих предпринимателей введут пониженные налоговые ставки

В ТРЦ "Планета" прошли пожарные учения

В село Султанай пришёл быстрый интернет

QR-коды и нерабочие дни: каких антиковидных мер ждать в ближайшее время?

В деревне Косотуриха состоялся запуск распределительного газопровода

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021

В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков

Завершены работы по замене участка магистрального водовода на ул. Маршрутная

В Перми у ДК им. Солдатова откроется сельскохозяйственная ярмарка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»

Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях →

Обратите внимание

в Перми

Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях
В Перми в историческом парке «Россия - моя история» открылась интерактивная выставка для школьников, рассказывающая им о самых востребованных профессиях ближайшего времени. По выходным здесь будут устраивать бесплатные сеансы погружения в специальность.
20.10.2021 в 12:40

Метки: Образование, Общество, Экономика, В России, в Перми, в Пермском крае, Сделано в Перми

БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Пермский баскетбольный клуб
19.10.2021 в 16:25

Метки: Спорт, в Перми, В России

Инспектор в области пожарной безопасности рассказал о проблемах надвигающегося зимнего сезона
Каждый год с наступлением осени и первых холодов начинает увеличиваться число пожаров. Тревожная динамика, традиционно отмечается в жилом секторе
18.10.2021 в 15:48

Метки: Горячая тема, в Перми

В Перми состоятся публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки
Как рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, 1 и 2 ноября в администрациях районов и в общественном центре «Энергия» пройдут публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки Перми по обращению физических и юридических лиц в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки Пермского городского округа. Проект документа будет представлен 1 ноября в 18:00 в администрации Свердловского района (улица Сибирская, 58) и в общественном центре «Энергия» Ленинского района (Монастырская, 96). 2 ноября в 18:00 публичные слушания состоятся в администрации Мотовилихинского района (улица Уральская, 36) и Орджоникидзевского района города (улица Александра Щербакова, 24). На публичных слушаниях обсудят изменения границ территориальных зон разных земельных участков.
18.10.2021 в 11:00

Метки: Общество, в Перми, Экономика

Многоэтажка сползает в лог: когда укрепят размытый после коммунальной аварии склон?
Резкий обрыв с поваленными деревьями находится в паре метров от тротуара возле дома по адресу бульвар Гагарина 30б. Весной трубы не выдержали гидравлических испытаний на тепловых сетях. Горячей водой смыло деревья и часть грунта. С тех пор прошло почти 6 месяцев — склон сих пор он не укреплен, колодец остаётся незакрытым, создавая угрозу прохожим. Но главное, чего опасаются местные жители - разрушение дома. В 2020 году здесь обнаружили трещины. С работами сетевиков это не связывают, но считают, что осыпающийся лог может спровоцировать трагедию.
14.10.2021 в 11:45

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

В России

Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях
В Перми в историческом парке «Россия - моя история» открылась интерактивная выставка для школьников, рассказывающая им о самых востребованных профессиях ближайшего времени. По выходным здесь будут устраивать бесплатные сеансы погружения в специальность.
20.10.2021 в 12:40

Метки: Образование, Общество, Экономика, В России, в Перми, в Пермском крае, Сделано в Перми

БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Пермский баскетбольный клуб
19.10.2021 в 16:25

Метки: Спорт, в Перми, В России

Пермский велосипедист добрался до Владивостока за 74 дня
Пермский велосипедист Иван Оглоблин менее за 74 дня достиг своей цели - доехал до Владивостока. Он передает привет всем, кто следил за его маршрутом. Иван выехал из Перми на велосипеде в начале августа. Новостями о путешествии пермяк делился в своих соцсетях. В постах Иван рассказывал о ночевках в палатках и у гостеприимных россиян, впечатлениях об окружающей природе и состоянии своего велосипеда.
15.10.2021 в 11:20

Метки: Общество, Спорт, В России

Депутаты получили служебные удостоверения
В Перми избранные депутаты получили служебные удостоверения. На заседании краевой избирательной комиссии были подписаны окончательные протоколы осенней избирательной кампании, согласно которым в Государственную Думу по одномандатным округам от Пермского края избраны 4 депутата. Также определен состав регионального парламента, из 60 депутатов половина избиралась по одномандатным округам, вторая половина - представители партий. Первое заседание Законодательного собрания назначено уже на этот четверг - 30 сентября. Новый созыв Государственной думы соберется в начале октября.
29.09.2021 в 11:30

Метки: Выборы, Власть, Общество, В России, в Пермском крае, Официально

Бастрыкин прокомментировал действия администрации и персонала ПГНИУ в экстремальной ситуации
Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета, где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
24.09.2021 в 16:00

Метки: Власть, Происшествия, Преступления, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

В Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоровВ Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоров

Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессияхПермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях

В Прикамье оперштаб ввел новые ограничительные мерыВ Прикамье оперштаб ввел новые ограничительные меры

В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»

Малому бизнесу предложили «Экспресс-поддержку»Малому бизнесу предложили «Экспресс-поддержку»

В Прикамье для начинающих предпринимателей введут пониженные налоговые ставкиВ Прикамье для начинающих предпринимателей введут пониженные налоговые ставки

В ТРЦ "Планета" прошли пожарные ученияВ ТРЦ "Планета" прошли пожарные учения

В село Султанай пришёл быстрый интернетВ село Султанай пришёл быстрый интернет

QR-коды и нерабочие дни: каких антиковидных мер ждать в ближайшее время?QR-коды и нерабочие дни: каких антиковидных мер ждать в ближайшее время?

В деревне Косотуриха состоялся запуск распределительного газопровода В деревне Косотуриха состоялся запуск распределительного газопровода

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021

В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиковВ Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков

БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТББК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ

Много осадков и температурные качели: синоптики уточнили прогноз на неделюМного осадков и температурные качели: синоптики уточнили прогноз на неделю

Завершены работы по замене участка магистрального водовода на ул. МаршрутнаяЗавершены работы по замене участка магистрального водовода на ул. Маршрутная

В ПГНИУ стартовал международный форум «Наука и глобальные вызовы 21 века»В ПГНИУ стартовал международный форум «Наука и глобальные вызовы 21 века»

За сутки в Прикамье выявлено 600 случаев коронавирусаЗа сутки в Прикамье выявлено 600 случаев коронавируса

Крал в магазине - продавал на рынке. Жителя Добрянки будут судить за кражу сливочного маслаКрал в магазине - продавал на рынке. Жителя Добрянки будут судить за кражу сливочного масла

В Перми у ДК им. Солдатова откроется сельскохозяйственная ярмаркаВ Перми у ДК им. Солдатова откроется сельскохозяйственная ярмарка

На конкурс «Молодежный резерв Прикамья 2021» поступило рекордное количество заявокНа конкурс «Молодежный резерв Прикамья 2021» поступило рекордное количество заявок

В Перми председатель ТСЖ похитила более 1 млн рублейВ Перми председатель ТСЖ похитила более 1 млн рублей

На участке улицы Строителей открыто четырехполосное движениеНа участке улицы Строителей открыто четырехполосное движение

С «Умным домом» дети под присмотромС «Умным домом» дети под присмотром

Заявки на участие в конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» принимаются до 1 ноябряЗаявки на участие в конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» принимаются до 1 ноября

Три дня без воды: в Перми ликвидируют прорыв на магистральном водопроводеТри дня без воды: в Перми ликвидируют прорыв на магистральном водопроводе

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную