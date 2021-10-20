В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»

В деревне Кондратово Пермского района торжественно забили первую символическую сваю нового жилого комплекса «МЫ. Клубный пригород» федерального застройщика «Девелопмент-Юг». Это будет современный комплекс площадью 40 гектаров, где планируется возвести более 400 тысяч квадратных метров жилья для 5 тысяч семей. Главная особенность — это комплексная застройка, которая предполагает возведение не только жилых зданий, но и всей необходимой социальной инфраструктуры. Эта стратегия полностью соответствует принципам застройщика и поддерживается в реализации региональными властями.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:"Требование к жилью повышенное, потому что люди уже выбирают комфорт. Это означает, что это благоустроенные парки, скверы, детские площадки, детские сады, школы и спортивные объекты. И касаемо нового жилого комплекса - важно, что мы с застройщиком полное понимание находим, и здесь помимо жилья будет еще два детских садика, школа, и в таком партнерстве мы готовы работать и развивать жилищное строительство".Вместе с детскими садами и школами предполагается строительство и новой транспортной артерии, которая должна связать Кондратово и Пермь. Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» уже зарекомендовал себя, на его счету два крупных проекта Спортивный микрорайон «Ива» и жилой комплекс «Погода. Теплые кварталы». Старт продаж первых квартир в клубном пригороде намечен уже на декабрь этого года.Сергей Иванов, президент корпорации «Девелопмент-Юг»: "Каждый следующий проект, практически у всех застройщиков не только у нас, он лучше предыдущего. Потому что конкурентная среда, как бы мы не говорили, она очень высокая. Она нас подстегивает к этому. Это очень хорошо. Во-первых, нужно делать быстро, качественно и красиво. И вот то жилье, которое мы делаем, мне очень нравится, я сам в нем хотел бы жить".