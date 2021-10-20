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В Кондратово возведут жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород»
Вместе с детскими садами и школами предполагается строительство и новой транспортной артерии, которая должна связать Кондратово и Пермь. Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» уже зарекомендовал себя, на его счету два крупных проекта Спортивный микрорайон «Ива» и жилой комплекс «Погода. Теплые кварталы». Старт продаж первых квартир в клубном пригороде намечен уже на декабрь этого года.
Сергей Иванов, президент корпорации «Девелопмент-Юг»: "Каждый следующий проект, практически у всех застройщиков не только у нас, он лучше предыдущего. Потому что конкурентная среда, как бы мы не говорили, она очень высокая. Она нас подстегивает к этому. Это очень хорошо. Во-первых, нужно делать быстро, качественно и красиво. И вот то жилье, которое мы делаем, мне очень нравится, я сам в нем хотел бы жить".
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