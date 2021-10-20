В Прикамье для начинающих предпринимателей введут пониженные налоговые ставки

Сегодня, 19 октября, на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае глава региона Дмитрий Махонин предложил утвердить новые региональные меры поддержки бизнеса. В частности, ввести максимально пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. В течение первого налогового периода по статье «Доходы» - 1%, по статье «Доходы-расходы» - 5%. В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно. В течение третьего налогового периода – 4% и 10% соответственно. Льготы будут предоставляться всем видам бизнеса и независимо от количества сотрудников.По словам Дмитрия Махонина, тем, кто планировал создать свой бизнес, сейчас вдвойне непросто на это решиться. При этом – в Прикамье много свободных ниш, и огромный потенциал для развития новых направлений.«Региональное Правительство приняло беспрецедентное решение, снизив ставку по налогу на доходы в 6 раз, на «доходы-расходы» – в 3 раза для начинающих предпринимателей. Повышение ставки будет постепенным, в течение 3 лет. По сути – даем предпринимателям это время, чтобы «встать на ноги». Рассчитываем, что сэкономленные на налогах средства компании будут вкладывать в свое развитие и в создание новых рабочих мест», - подчеркнул Дмитрий Махонин.Планируется, что предлагаемые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2022 года. Льготные налоговые ставки будут распространяться на предпринимателей, зарегистрированных с начала следующего года и выбравших налоговый режим «Упрощенная система налогообложения». Новые меры поддержки будут действовать до 2026 года включительно. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Законодательного Собрания Пермского края на ближайшем заседании.В настоящее время для бизнеса, применяющего УСН, установлена ставка по статье «Доходы» - 6%, по статье «Доходы-расходы» - 15%.