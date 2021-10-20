QR-коды и нерабочие дни: каких антиковидных мер ждать в ближайшее время?

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае пока не озвучил решения о новых антиковидных мерах в регионе. Впрочем, общефедеральная риторика сейчас такова, что местные полномочия, возможно, и не придется задействовать. Чего ждать в ближайшем будущем?Обедать Елена с коллегами предпочитает в кафе. Так что к возможным ограничениям на посещение общепита побеспокоилась заранее. Поставила прививку, получила сертификат с QR-кодом. Впрочем, как уверяет, сделала бы то же самое даже без введения локдауна.Елена Горбунова: "Я готова и считаю, что они оправданы. Безопасность превыше всего. Требуется каким-то образом влиять на ситуацию, связанную с вирусом. Если это способ влияния, то пусть он будет, для меня он оправдан".Другого выхода сегодня просто нет. Постоянный рост заболеваемости ковидом врачи в Прикамье отмечают с середины сентября. 600 новых заболевших в день уже никого не удивляют и это на фоне сезонного роста ОРВИ.Виталий Костарев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю: "У нас, к сожалению, очень большой прирост среди пожилых людей, это 65 плюс, это 50-64 года. У нас большая проблема с коечным фондом. У нас большой уровень умерших в регионе и, к сожалению, умирают пожилые".О необходимости введения ограничений сегодня говорят и на федеральном уровне. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. А в регионах, где ситуация особенно сложная, к которым относится и Пермский край, вынужденные каникулы объявить уже с 23 октября. Ограничения предлагают в первую очередь ввести при посещении торговых центров и общепита, а также полный локдаун для непривитых граждан старше 65.В этом кафе все совпало, сдать мазок на ковид можно буквально за соседней дверью. Правда, анализ будет готов не сразу. Другой вариант — это предъявить сертификат о вакцинации или переболевшего, он действует уже полгода. В Санкт-Петербурге QR-коды в заведениях общепита начнут действовать с 1 ноября. В Перми представители отрасли уверены, что скоро подобное коснется и их. Но здоровье людей превыше любой прибыли. И QR-коды это лучше, чем полный локдаун.Ольга Шишова, специалист по управлению персоналом кафе: "Лучше хотя бы минимальный сохранить контингент, который позволит нам каким-то образом выживать, мы не говорим уже о развитии, о доходности, мы говорим о выживании сферы обслуживания вообще, не только общепита".В Мотовилихинском совете ветеранов все мероприятия стараются проводить на свежем воздухе и это при том, что в активе 90% привитых. С несознательными проводят постоянную работу, так что предстоящие ограничения - еще один повод поставить прививку.Фаина Ковкова, председатель медицинской комиссии Совета ветеранов войны и труда Мотовилихинского района г. Перми: "Есть, которые против прививок, которые не хотят прививаться, с которыми приходится неоднократно работать, которым приходится напоминать, что вы не имеете права и возможности появляться в обществе без маски. Если вы не можете, простите меня, идите на самоизоляцию".У регионов сегодня достаточно полномочий, чтобы вводить собственные антиковидные ограничения. Однако решения могут последовать и на федеральном уровне, и ожидать их стоит уже в ближайшее время.