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В село Султанай пришёл быстрый интернет
Это проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» - одно из направлений развития региона, который активно поддерживают депутаты краевого парламента. Его спикер Валерий Сухих в рамках рабочей поездки принял участие в открытии. Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Интернет - это не роскошь, это инструмент работы на сегодняшний день, это инструмент повышения качества жизни. Невозможно обеспечить доступную медицинскую помощь, качественное образование на территории сельских населённых пунктов без интернета".
По словам Валерия Сухих, это только начало, проект заработал, и список населённых пунктов до конца года ощутимо пополнится. Речь идёт о сотовой связи и мобильном интернете стандарта 4G. На новое качество могут рассчитывать жители малых населённых пунктов от 100 до 500 человек.
Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: "Качество жизни находится в приоритете у государства, мы непрерывно работаем в этом направлении, улучшаем сервисы, и появляются они в тех местах, где ранее были недоступны". Раньше оптимальной точкой, чтобы выйти в сеть, было окно на кухне, да и то ловило через раз, говорит Зубарджат Рангулова. А ведь интернет нужен - по работе, для решения бытовых вопросов.
Зубарджат Рангулова: "Интернет такой хороший, я сама уже научилась, сижу на диване, заказываю себе всякие товары".
А в местной школе изменения качества подтвердили преподаватели и сами ребята, которые уже дома могут в сети найти что-нибудь по учёбе или просто отдохнуть.
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