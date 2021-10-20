← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021
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В деревне Косотуриха состоялся запуск распределительного газопровода
В прошлом году в Пермском районе возможность подключить свои дома к газу получили жители п. Сылва и д. Большая Мось. Кроме того, продолжается строительство распределительных сетей в д. Касимово протяженностью порядка 12 км и возможностью подключения к газу 170 частных домов.
Газификация остается одним из приоритетных направлений деятельности краевого Правительства. Как поясняют в региональном Министерстве ЖКХ и благоустройства, газ в доме повышает уровень комфорта жителей, поэтому важно сохранять темпы газификации и создавать условия для проведения газа в наибольшее число домов.
Чтобы войти в программу, собственникам индивидуальных жилых домов необходимо подать предварительную заявку на подключение к сетям газоснабжения через единый федеральный портал connectgas.ru или портал «Госуслуг», а также документы можно направлять в ближайшее отделение «Газпрома». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и частный дом, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
По всем вопросам газификации домовладений работает горячая линия: +7 (342) 218-11-04.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021
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