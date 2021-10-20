В деревне Косотуриха состоялся запуск распределительного газопровода

Состоялся запуск распределительного газопровода в деревне Косотуриха Пермского района. Как сообщает краевое Министерство ЖКХ и благоустройства всего было проложено порядка 5 км сетей, возможность подключения к газу получили 110 домовладений в «старой части» деревни, в которых проживает порядка 270 человек. Жители еще 168 домовладений «новой части» деревни могут подавать заявки на подведения газовой трубы к участку без привлечения собственных средств.В прошлом году в Пермском районе возможность подключить свои дома к газу получили жители п. Сылва и д. Большая Мось. Кроме того, продолжается строительство распределительных сетей в д. Касимово протяженностью порядка 12 км и возможностью подключения к газу 170 частных домов.Газификация остается одним из приоритетных направлений деятельности краевого Правительства. Как поясняют в региональном Министерстве ЖКХ и благоустройства, газ в доме повышает уровень комфорта жителей, поэтому важно сохранять темпы газификации и создавать условия для проведения газа в наибольшее число домов.Чтобы войти в программу, собственникам индивидуальных жилых домов необходимо подать предварительную заявку на подключение к сетям газоснабжения через единый федеральный портал connectgas.ru или портал «Госуслуг», а также документы можно направлять в ближайшее отделение «Газпрома». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и частный дом, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.По всем вопросам газификации домовладений работает горячая линия: +7 (342) 218-11-04.