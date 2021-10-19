«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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19.10.2021 в 16:25
18.10.2021 в 15:48
18.10.2021 в 11:00
14.10.2021 в 11:45
29.09.2021 в 08:41
19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2021
В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков
БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Много осадков и температурные качели: синоптики уточнили прогноз на неделю
Завершены работы по замене участка магистрального водовода на ул. Маршрутная
В ПГНИУ стартовал международный форум «Наука и глобальные вызовы 21 века»
За сутки в Прикамье выявлено 600 случаев коронавируса
Крал в магазине - продавал на рынке. Жителя Добрянки будут судить за кражу сливочного масла
В Перми у ДК им. Солдатова откроется сельскохозяйственная ярмарка
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья 2021» поступило рекордное количество заявок
В Перми председатель ТСЖ похитила более 1 млн рублей
На участке улицы Строителей открыто четырехполосное движение
С «Умным домом» дети под присмотром
Заявки на участие в конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» принимаются до 1 ноября
Три дня без воды: в Перми ликвидируют прорыв на магистральном водопроводе
В Кондратово будет возведен жилой комплекс на 5 тысяч квартир
"Всегда спокойный, вежливый". Почему ученик кадетского класса открыл стрельбу в Сарсинской школе?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2021
В Прикамье на этой неделе ожидается снег
"Билет в будущее": куда пойти учиться?
Догазификация: как бесплатно подключиться к газу?
Переписчики начинают подомовой обход
Инспектор в области пожарной безопасности рассказал о проблемах надвигающегося зимнего сезона
Вплоть до локдауна: в Пермском крае могут быть введены дополнительные антиковидные меры
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков
Завершены работы по замене участка магистрального водовода на ул. Маршрутная
В Перми у ДК им. Солдатова откроется сельскохозяйственная ярмарка
В Перми председатель ТСЖ похитила более 1 млн рублей
На участке улицы Строителей открыто четырехполосное движение
С «Умным домом» дети под присмотром
Три дня без воды: в Перми ликвидируют прорыв на магистральном водопроводе
В Кондратово будет возведен жилой комплекс на 5 тысяч квартир
"Всегда спокойный, вежливый". Почему ученик кадетского класса открыл стрельбу в Сарсинской школе?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2021
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