В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков
Планируется, что после запуска оборудования объем перерабатываемого вторичного пластика на заводе увеличится на 100%. Кроме того, возрастет и объем производства полимерных пленок из вторичных гранул.
На площадках холдинга организован полный цикл переработки полиэтиленовых отходов и производства готовой продукции. Компания изготавливает гранулы полиэтилена высокого и низкого давления. В дальнейшем они используются для производства полимерных изделий: термоусадочной пленки, стретч-пленки, пленки ПВД, мусорных мешков и геомембраны, используемой для защиты земли при строительстве полигонов, нефтехранилищ, трубопроводов, а также для укрепления откосов, дамб и плотин.
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