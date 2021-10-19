В Прикамье запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков

В Пермском крае завершили монтаж и наладку новой производственной линии по переработке и производству полимеров. Новое оборудование установили специалисты пермского промышленного холдинга «Кредо». На сегодня это самая большая линия в стране. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.Планируется, что после запуска оборудования объем перерабатываемого вторичного пластика на заводе увеличится на 100%. Кроме того, возрастет и объем производства полимерных пленок из вторичных гранул.На площадках холдинга организован полный цикл переработки полиэтиленовых отходов и производства готовой продукции. Компания изготавливает гранулы полиэтилена высокого и низкого давления. В дальнейшем они используются для производства полимерных изделий: термоусадочной пленки, стретч-пленки, пленки ПВД, мусорных мешков и геомембраны, используемой для защиты земли при строительстве полигонов, нефтехранилищ, трубопроводов, а также для укрепления откосов, дамб и плотин.