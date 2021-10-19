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Завершены работы по замене участка магистрального водовода на ул. Маршрутная
Инна Сухомесова, начальник управления по связям с общественностью ООО "Новогор-Прикамье": "Работы по замене участка магистрального водовода на ул. Маршрутная завершены. На месте работали круглосуточно, сменяя друг друга, несколько бригад НОВОГОРа и подрядчика. Для подъезда спецтехники к месту аварии в логу накануне было уложено 27 бетонных плит. В настоящее время установлен новый участок трубы, проведена чеканка стыков, и в 12.30 специалисты приступили к заполнению системы водой. В течение ближайших часов трубопроводы наполнятся водой, и давление в сети нормализуется. Компания еще раз приносит извинения за доставленные неудобства".
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