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В Перми у ДК им. Солдатова откроется сельскохозяйственная ярмарка
С 21 по 23 октября в Свердловском районе Перми будут работать сельскохозяйственная ярмарка. Она будет принимать гостей по адресу: Комсомольский проспект, 79. Площадка будет открыта с 11:00 до 19:00.
Традиционно на ярмарке представлен широкий ассортимент продукции, выращенной и изготовленной фермерами Перми и Пермского края: картофель и овощи, мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное домашнее яйцо, разнообразные сладости и многое другое.
Посетители ярмарок смогут познакомиться с продукцией местного производства, продегустировать и приобрести качественные овощи и продукты питания по низким ценам.
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Организатором ярмарок является Пермский бизнес-инкубатор.
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