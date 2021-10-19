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В Перми председатель ТСЖ похитила более 1 млн рублей
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в ходе надзорных мероприятий установлено, что обвиняемая, злоупотребляя своим служебным положением, похитила более 1,2 млн. рублей, находящихся на расчетном счете организации. Женщина сняла со счета данную сумму, предназначенную для оплаты услуг за вывоз твердых коммунальных отходов, распорядилась ими по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
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