В Перми председатель ТСЖ похитила более 1 млн рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления ТСЖ «Писарева 25б». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Данное уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, проведенной в августе 2021 года.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в ходе надзорных мероприятий установлено, что обвиняемая, злоупотребляя своим служебным положением, похитила более 1,2 млн. рублей, находящихся на расчетном счете организации. Женщина сняла со счета данную сумму, предназначенную для оплаты услуг за вывоз твердых коммунальных отходов, распорядилась ими по своему усмотрению.Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.