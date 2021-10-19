На участке улицы Строителей открыто четырехполосное движение

Ремонт улицы Строителей ведётся по заказу управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Первый этап строительства подходит к концу. Сейчас движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова открыто по четырем полосам, а движение на участке от улицы Желябова до улицы Вишерской сохранилось по двум полосам. При этом обеспечены подъезды к близлежащим нежилым зданиям, нанесена разметка, установлены знаки и включены светофорные объекты.Строить эту дорогу краевые власти начали в 2019 году. Однако работы были приостановлены на год, дорога пролегала по нескольким частным земельным участкам, собственность выкупили и реконструкцию возобновили. Этот отрезок - только первый этап строительства. Всего их предусмотрено четыре.2-й этап - строительство дороги от улицы Вишерской до Папанинцева, 3-й: от Папанинцев до площади Гайдара, 4-й этап: от Локомативной до Стахановской. Сюда входит возведение 5 транспортных развязок.Обновленная улица Строителей предназначена для того, чтобы соединить Кировский район с центром города и разгрузить альтернативные дороги. В будущем она должна соединить Западный и Восточный обходы.