С «Умным домом» дети под присмотром

В «Ростелекоме» продемонстрировали, как при помощи системы «Умный дом» и камер видеонаблюдения сделать так, чтобы дети никогда не оставались дома одни. При этом речь вовсе не о роботе-няньке или искусственном интеллекте. 9-летние двойняшки Лиза и Лёня легко могут приготовить себе завтрак. Конечно, бывают сложности, но справиться с ними помогает маленький секрет: в самые ответственные моменты подключается мама.

При этом Екатерина находится на работе. Всё, что нужно - камера от «Ростелекома», установленная в квартире, и приложение «Умный дом». Изображение транслируется в режиме реального времени, а встроенный микрофон позволяет передавать голосовые сообщения.

Елизавета Шептунова: "Если мой брат залипает в компьютере или в телефоне, то через камеру мама может сказать: «Лёня, перестань смотреть всякие видео! Давай-ка делай домашку». Я могу ей не звонить, а в камеру сказать: «Мама, можно погулять?». Она может ответить «Да», либо «Нет». Доступ к видеопотоку имеет только хозяин камеры. Увидеть происходящее он может из любой точки мира.

Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Даже если вы находитесь вдали от дома, отслеживать события внутри него и на прилегающей к нему территории можно дистанционно - с помощью мобильного приложения «Умный дом». Оно незамедлительно отправит вам уведомления обо всех изменениях - будь то движение в кадре, посторонние звуки, закрытие обзора или выключение камеры".

Записи хранятся в «облаке» от 7 до 30 дней, просмотреть их можно в любой момент, а также сделать скриншот, сохранить или скачать видео. Екатерина Шептунова: "Рабочий процесс стал идти гораздо проще, потому что я вижу, что дети пришли домой, я могу помочь им с домашним заданием онлайн, если возникают вопросы - для ускорения процесса. Нам очень понравилось, будем использовать".

В этой семье видеонаблюдение от «Ростелекома» позволяет и ребятам помогать маме. Например, приготовить к её возвращению омлет и кофе.

Единственное, чего не передаёт камера - это запахи. А в остальном с её помощью можно заранее уточнить - американо или капучино, нужен сахар или нет. Всё подготовить и встретить маму любимым напитком.