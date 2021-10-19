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Три дня без воды: в Перми ликвидируют прорыв на магистральном водопроводе
Четыре полные бутылки в две руки уносят пенсионерки на улице Чердынская. По словам местных жителей, в некоторых квартирах воды нет уже третий день, нужно успевать делать запас. Светлану Елшину поэтому не страшит даже очередь.
Светлана Елшина: "У меня двое маленьких детей, посуду не помыть, на такие нужды нужна вода".
Организован подвоз воды, но цистерны на всех не хватило.Алла Жебелева: "Я уже набирала, мне не хватило, и снова пришла. Сейчас ухожу ни с чем, с пустым ведром. Без воды как? Готовить нужно. Два дня вообще выпали, два дня не было".
Сюда приходят жители сразу нескольких домов, очередь постоянно держится в течение дня.
Из-за аварии на трубопроводе возле улицы Маршрутная проблемы начались сразу в двух микрорайонах. Причём в некоторых домах, по словам людей, все в порядке, где-то воды нет совсем. Специалисты объясняют это слабым напором.
Константин Гусев, главный инженер ООО "Новогор-Прикамье": "Данный водовод питает Свердловский район, питает Индустриальный район. Поэтому жители этих районов ощутили нехватку воды. Работы продолжались и ночью, и днем, и сегодня продолжаем работы по устранению данной аварии".
К ремонту приступили еще в выходные, но до протечки оказалось добраться непросто.По словам специалистов ремонтной бригады, восстановление трубопровода затянулось еще и из-за того, что прорыв находится в труднодоступном месте. Для того чтобы строительная техника смогла туда доехать, пришлось положить 27 бетонных плит.Рабочие нашли поврежденный участок. Трещина длиной почти пять метров.
Восстановить трубу планируют в течение ночи, а после начнут наполнять систему, сколько на это потребуется времени - пока не ясно.
Тем, кому понадобится организовать подвоз воды, просят обращаться по телефону 2-100-680.
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