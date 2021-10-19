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В Кондратово будет возведен жилой комплекс на 5 тысяч квартир
В п. Кондратово в Пермском муниципальном районе губернатор края Дмитрий Махонин принял участие в закладке строительства современного жилого комплекса, которой возведет корпорация «Девелопмент-Юг». Планируется возвести многоэтажные дома на 5 тысяч квартир, а также объекты социальной инфраструктуры. Реализация проекта направлена на улучшение качества жизни людей и соответствует целям национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, новый жилой комплекс «МЫ. Клубный пригород» в п. Кондратово будет возводиться в два этапа в течение 7 лет. На участке площадью 40 га компания планирует построить жилые дома переменной этажности (5, 9, 16 этажей) общей площадью 402 тыс. кв. метров. Кроме того, жители комплекса будут обеспечены и объектами социальной инфраструктуры. «Девелопмент-Юг» обязуется построить два детских сада на 450 и 250 мест, а также большую школу – на 1 200 учеников.
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