"Всегда спокойный, вежливый". Почему ученик кадетского класса открыл стрельбу в Сарсинской школе?

Занятия в Сарсинской средней школе, где накануне утром один из школьников произвел два выстрела из охотничьего ружья, 19 октября проводиться не будут. В учреждении ведутся следственные действия. Следователи разбираются не только в мотивах поступка подростка, но и в том, кто же допустил, что он с оружием в руках миновал пост охраны. Есть вопросы и к отцу мальчика, у которого тот выкрал огнестрел. Сотрудники следственных органов несут вещдок — разбитую дверь в Сарсинской школе. А вот она же на фото — в первые минуты после выстрелов. Рано утром один из учеников пришёл с охотничьим ружьем и устроил погром.По словам очевидцев, в здание школы учащийся с ружьем прошел через главный вход. Там он спокойно преодолел пункт охраны. В восемь часов утра у сотрудников как раз была пересменка.Подросток сделал два выстрела с интервалом в несколько минут – в потолок и стеклянную дверь. Это происходило в присутствии других школьников. Обезоружить подростка смогла директор школы Галина Зайцева.Галина Зайцева, директор Сарсинской средней школы: "Получилось найти подход к ребенку и договориться о том, чтобы он отдал оружие".Среди пострадавших - один школьник. Осколком разбившегося стекла его ранило в ногу. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Всего же в момент нападения в школе находились около трех сотен учащихся.Алексей: "Я вообще не узнал его лицо, когда он направляет на меня ствол. Думал, это кто-то другой".Алексей - лучший друг нападавшего. Как сам говорит, за восемь лет дружбы агрессивного поведения со стороны товарища не наблюдал. Причиной такого поведения, предполагает, могли стать плохие отношения с одной из учащихся.Алексей: "Она начала его обзывать, гнобить в школе прямо, каждый день это было. У них недавно была драка, он ей ударил по лицу, получается. И сказал мне - я бы ей рожу разбил, но у меня есть одна поблажка - и меня выкинут из кадет".Нападавшим оказался ученик 6 класса. В Сарсинской школе учится в кадетском классе на четвёрки-пятёрки. На учёте не состоит. По словам одноклассников, спокойный и добрый мальчик.Анна Дьякова, мама одноклассницы: "Мальчик хороший, положительный, семья хорошая. Мама замечательная. Он всегда спокойный, вежливый. Для нас всех это просто шок".По словам одноклассников, охотничье ружьё ребёнок мог украсть у отца. В интервью журналистам телеграм-канала «Shot» папа Вадим Г. рассказал, что сам научил сына стрелять из ружья.Вадим Г., отец Димы Г.: "Мы вместе всегда ездим с ним стрелять, так, бывало, если время есть, съезжу. Мы постреляем и всё. Душу отвели. И всё, ставлю в сейф и убираю".Сам отец сейчас находится в Челябинске. Мать рассказывает, что сегодня подросток встал раньше будильника.Мать Димы Г: "Ночевал в другой комнате, встал раньше будильника. Спросила, почему так рано в школу. «Потому что у меня сегодня построение. Мне без пятнадцати восемь надо быть в школе». Ружье находится в сейфе, он его заранее достал, получается, отец хранил ключи на видном месте, что ли, можно сказать. И об этом ребенок знал".Сейчас правоохранительные органы ведут допрос свидетелей, устанавливают истинные мотивы поступка. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту стрельбы в школе. Возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и небезопасных услугах.Алексей Шилов, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю: "Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими органами. Также исследуется вопрос качества охраны образовательного учреждения. Будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения".Занятия в Сарсинской школе приостановлены на два дня.