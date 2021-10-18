«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.10.2021 в 15:48
18.10.2021 в 11:00
14.10.2021 в 11:45
29.09.2021 в 08:41
28.09.2021 в 14:25
15.10.2021 в 11:20
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
23.09.2021 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2021
В Прикамье на этой неделе ожидается снег
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Вплоть до локдауна: в Пермском крае могут быть введены дополнительные антиковидные меры
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Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли свыше 800 тысяч жителей Прикамья
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Почти 900 дел возбуждено в Прикамье из-за нарушений режима самоизоляции
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.10.2021
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В Перми началось обновление сквера им. Татищева
ЧП в поселке Сарс: ученик пронес оружие в школу, пока охранник переодевался
В школе поселка Сарс ученик открыл стрельбу
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.10.2021
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