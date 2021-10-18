Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли свыше 800 тысяч жителей Прикамья

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на утро 18 октября, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 818,4 тыс. жителей. Из них 653,8 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 25,1 тыс. человек, еще 8,2 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.Наибольшее число лиц, прошедших вакцинацию, – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали 228,2 тыс. человек из данной группы риска, в том числе 4,6 тыс. из них – за прошедшую неделю.На сегодня первым компонентом привиты почти 103,8 тыс. работников промышленных предприятий. Также прививки сделали 48,4 тыс. представителей сферы образования. Кроме того, первым компонентом на сегодня иммунизированы порядка 44,9 тыс. медицинских работников, в том числе волонтеров.В краевом Минздраве обращают особое внимание, что причиной отказа жителей от вакцинации может быть наличие медицинского отвода, предоставленного лечащим врачом. Соответствующий документ выдается сроком на 1 месяц на основании оценки состояния здоровья пациента. Предоставить такой документ может как терапевт, так и узкий специалист – в зависимости от профиля заболевания, по причине которого может быть предоставлен медотвод. После истечения 1 месяца пациент имеет право повторно обратиться к тому же врачу, который в свою очередь вынесет вопрос о выдаче медотвода на врачебную комиссию. Только после проведения врачебной комиссии может быть принято решение о выдаче/не выдаче соответствующего документа. Срок его действия определяет врачебная комиссия.Напомним, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю внесло изменения в постановление о массовой вакцинации в регионе. В документе говорится, что в срок до 1 декабря 2021 г. предусмотрено проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80 % от списочного состава коллектива, с учетом граждан, переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад.Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что отсутствие профилактических прививок влечет определенные правовые последствия, в частности, отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).Ведомство направляет информацию о хозяйствующих субъектах, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для принятия мер, направленных на соблюдение обязательных требований Трудового кодекса Российской Федерации.