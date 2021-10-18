В Перми началось обновление сквера им. Татищева. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, сквер в исторической части Перми, где расположены памятник основателю города Василию Татищеву и часы, ведущие отсчет времени до 300-летия, будет обновлен в два этапа.Так, в 2021 году будет обновлена плитка на площадках около часов и памятника основателю Перми, здесь также установят новый бортовой камень. Завершить первый этап благоустройства планируется до начала ноября.Второй этап планируется реализовать в следующем году: будет проведено обустройство пешеходных дорожек, заменена плитка и бортовой камень на остальных участках, появятся новые урны и скамейки.