В Перми началось обновление сквера им. Татищева

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Так, в 2021 году будет обновлена плитка на площадках около часов и памятника основателю Перми, здесь также установят новый бортовой камень. Завершить первый этап благоустройства планируется до начала ноября.
Второй этап планируется реализовать в следующем году: будет проведено обустройство пешеходных дорожек, заменена плитка и бортовой камень на остальных участках, появятся новые урны и скамейки.
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