ЧП в поселке Сарс: ученик пронес оружие в школу, пока охранник переодевался
Как пишет телеграм-канал "Baza", ученик шестого класса пронес в учебное заведение охотничий карабин "Сайга", пока охранник переодевался перед заступлением на смену. 12-летний подросток спрятал оружие под курткой и прошел через турникет. Рамок металлодетектора в школе нет. После чего шестиклассник сделал два выстрела - в потолок и дверь. Директору школы Галине Зайцевой удалось уговорить ребенка пройти с ней в учительскую и отдать оружие.
По предварительной информации, подросток украл карабин у отца. Шестиклассник признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. В момент ЧП, девочки в школе не было.
В результате ЧП пострадал один ученик - ему ранило ногу осколком разбитого стекла. Мальчику оказали помощь в больнице и отпустили. Больше никто не пострадал. Занятия в школе сегодня отменены.
Краевое министерство территориальной безопасности проведёт проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в школе.
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