ЧП в поселке Сарс: ученик пронес оружие в школу, пока охранник переодевался

Стали известны подробности ЧП, которое произошло сегодня утром в школе поселка Сарс Октябрьского района.Как пишет телеграм-канал "Baza", ученик шестого класса пронес в учебное заведение охотничий карабин "Сайга", пока охранник переодевался перед заступлением на смену. 12-летний подросток спрятал оружие под курткой и прошел через турникет. Рамок металлодетектора в школе нет. После чего шестиклассник сделал два выстрела - в потолок и дверь. Директору школы Галине Зайцевой удалось уговорить ребенка пройти с ней в учительскую и отдать оружие.По предварительной информации, подросток украл карабин у отца. Шестиклассник признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. В момент ЧП, девочки в школе не было.В результате ЧП пострадал один ученик - ему ранило ногу осколком разбитого стекла. Мальчику оказали помощь в больнице и отпустили. Больше никто не пострадал. Занятия в школе сегодня отменены.Краевое министерство территориальной безопасности проведёт проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в школе.