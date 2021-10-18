В школе поселка Сарс ученик открыл стрельбу

В средней школе поселка Сарс Октябрьского района произошла стрельба. Сегодня утром ученик шестого класса произвел 2 выстрела из охотничьего карабина «Сайга» в стену и потолок. Осколком разбитого стекла ранило ногу одного ученика. Больше никто не пострадал.Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. Подросток признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.Сейчас полиция проводит проверку, выясняя, каким образом огнестрельное оружие попало в руки ребенка. По предварительной информации, подросток украл карабин у отца.