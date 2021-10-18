В школе поселка Сарс ученик открыл стрельбу
Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. Подросток признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.
Сейчас полиция проводит проверку, выясняя, каким образом огнестрельное оружие попало в руки ребенка. По предварительной информации, подросток украл карабин у отца.
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