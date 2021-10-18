Пермь примет три крупных турнира по баскетболу 3х3

С 20 по 24 октября во Дворце спорта «Молот» (ул. Лебедева, 13) в Перми пройдут три турнира по баскетболу 3х3: Международный квест Bionord Int'l 3x3 (0+), Первенство России среди игроков не старше 18 лет (0+) и Кубок России (0+).Неделю баскетбола 3х3 в региональной столице откроют клубные соревнования Bionord Int'l 3x3 в формате квеста. Они пройдут 20-21 октября. В Пермский край приедут мужские зарубежные команды из Pro-цикла ФИБА, которые разыграют между собой две путевки на последний этап Мирового тура-2021 в Мехико (6-7 ноября). В турнире сыграют 14 команд, 11 из которых получили место в основной сетке: «Рига» (Латвия), «Лиман» (Сербия), «Амстердам» (Нидерланды), «Шакяй» (Литва), «Грац» (Австрия), «Билефельд» (Германия), «Руна», «Инаномо», «Самара», «Стелла ГП», «Бионорд» (все – Россия). Через квалификацию будет также выбран 12-й участник группового раунда. В ней выступят три команды: «Байкал» (Россия), «Дюссельдорф» (Германия) и «Тель-Авив» (Израиль).Призовой фонд Bionord Int'l 3x3 Quest составит 15 тыс. долл., из которых 7 тыс. долл. достанется победителю, 5 тыс. долл. – финалисту, 3 тыс. долл. – обладателю третьего места в итоговом зачете. Как отмечают в Министерстве физической культуры и спорта Прикамья, турнир такого уровня пройдет в Перми впервые.В рамках баскетбольных баталий в Пермском крае состоится Первенство России среди игроков не старше 18 лет (21-22 октября) и Кубок России среди мужских (22-24 октября) и женских (23-24 октября) команд. В первом турнире выступят 18 мужских и 9 женских команд, в последних – 48 мужских и 24 женские. Победитель мужского Кубка России баскетбола 3х3 также получит путевку на мастерс в Мехико. Таким образом, в Перми определятся три участника последнего этапа Мирового тура-2021. Лучшая женская команда сможет рассчитывать на поездку на неофициальный международный турнир (при наличии) в следующем сезоне.Вход на игры всех турниров будет свободным с учетом действующих ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Зрителям необходимо иметь при себе паспорт вакцинации с QR-кодом или отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию, выполненный не ранее чем за три дня до события или справку о перенесенном COVID-19 (за последние 6 месяцев), а также документ, удостоверяющий личность.Для тех, кто не сможет присутствовать на матчах, будут организованы прямые трансляции. Подробная информация об этом появится на сайте Российской федерации баскетбола.