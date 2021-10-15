Житель Прикамья предстанет перед судом за культивирование конопли

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Преступление выявлено в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю и территориального отделения полиции.
"Установлено, что мужчина незаконно выращивал и хранил наркотические средства растительного происхождения. В помещении склада, принадлежащего обвиняемому, стражи порядка обнаружили 52 куста конопли, а также части наркосодержащего растения весом более 630 граммов и марихуану весом порядка 200 граммов. Для культивирования наркосодержащих растений фигурант оборудовал место системами вентиляции, полива и освещения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время полицейскими собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину мужчины в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело направлено в суд.
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