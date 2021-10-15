← Житель Прикамья предстанет перед судом за культивирование конопли
В суде будет слушаться дело о принудительном изъятии земельного участка около отеля «Урал»
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← Житель Прикамья предстанет перед судом за культивирование конопли
|
14.10.2021 в 11:45
29.09.2021 в 08:41
28.09.2021 в 14:25
27.09.2021 в 14:44
26.09.2021 в 16:45
15.10.2021 в 11:20
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
23.09.2021 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.10.2021
В Кудымкаре подвели итоги Межнационального театрального фестиваля «Сообщение»
В Перми открылся новый межшкольный стадион
В Перми выполнен первый этап проверки теплосетей безопасным красителем
В Перми по нацпроекту на год раньше отремонтировали улицу Одоевского
В ДТП под Карагаем погибли два человека
В Перми задержан подозреваемый в грабеже и кражах
В выходные в Прикамье похолодает
В Перми нарушения земельного законодательства смогут выявлять дистанционно
Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено 578 случаев коронавируса
В Горьковке открывается выставка старинных учебников
В суде будет слушаться дело о принудительном изъятии земельного участка около отеля «Урал»
Пермский велосипедист добрался до Владивостока за 74 дня
Житель Прикамья предстанет перед судом за культивирование конопли
В Перми пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов
Политех возвращается к очному формату обучения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2021
Суд арестовал Тимура Бекмансурова на 2 месяца
Бывшего руководителя краевого УКСа будут судить за недостроенную детскую поликлинику
Пермяки смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в МФЦ
Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска
Многоэтажка сползает в лог: когда укрепят размытый после коммунальной аварии склон?
В 2022 году по нацпроекту в Перми будет отремонтировано 69 дворов
В Прикамье решали, как минимизировать вред от шахтных вод КУБа
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Житель Прикамья предстанет перед судом за культивирование конопли
В Перми пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов
Политех возвращается к очному формату обучения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2021
Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска
Многоэтажка сползает в лог: когда укрепят размытый после коммунальной аварии склон?
В 2022 году по нацпроекту в Перми будет отремонтировано 69 дворов
В Прикамье решали, как минимизировать вред от шахтных вод КУБа
Суд обязал администрацию Очёрского округа отреставрировать объект культурного наследия
В Прикамье подорожали огурцы, апельсины и гамбургеры
Добавить комментарий: