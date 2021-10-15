В Перми пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов

В Перми с 20 по 22 октября пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия – юные артисты цирка со всей России поделятся своим талантом со зрителями.В событии примут участие 36 цирковых коллективов из разных городов страны. Председатель профессионального жюри - Эдгард Запашный.Пермский край на конкурсе представят три участника из Перми: народный цирк «Молодость», народный цирковой коллектив «Грация» и народный цирковой коллектив «Эквилибриум». Артисты представят творческие номера во всех возрастных категориях – возраст юных прикамцев от 5 до 18 лет.Лучшие из номеров Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов смогут увидеть зрители – 22 октября на арене Пермского цирка состоится финальное шоу (0+). Перед представлением в фойе будет организована фотозона, а маленьких гостей встретят аниматоры.Мероприятие будет организовано с соблюдением требований Роспотребнадзора – зрители смогут посетить финальное шоу по QR-кодам. Лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе паспорт вакцинации или отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию, выполненный не ранее чем за три дня до события или справку о перенесенном COVID-19 (за последние 6 месяцев) и документ, удостоверяющий личность. Дети до 3 лет могут попасть в зал бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения.