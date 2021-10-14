← Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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← Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.10.2021 в 11:45
29.09.2021 в 08:41
28.09.2021 в 14:25
27.09.2021 в 14:44
26.09.2021 в 16:45
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
23.09.2021 в 17:00
23.09.2021 в 10:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2021
Суд арестовал Тимура Бекмансурова на 2 месяца
Бывшего руководителя краевого УКСа будут судить за недостроенную детскую поликлинику
Пермяки смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в МФЦ
Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска
Многоэтажка сползает в лог: когда укрепят размытый после коммунальной аварии склон?
В 2022 году по нацпроекту в Перми будет отремонтировано 69 дворов
В Прикамье решали, как минимизировать вред от шахтных вод КУБа
Суд обязал администрацию Очёрского округа отреставрировать объект культурного наследия
В Прикамье подорожали огурцы, апельсины и гамбургеры
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2021
Пермяка будут судить за обман 22 человек из разных регионов России
Большой баскетбол возвращается
В Прикамье подвели итоги приемной кампании в вузах
С 14 октября в Перми откроются две городские ярмарки
В Перми начались проверки фитнес-клубов по соблюдению антиковоидных правил
В Перми пройдут испытания "Ковивака" на людях старше 60 лет
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.10.2021
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Cтартовал Региональный отборочный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
В Кунгуре из горящего подъезда эвакуировали 10 человек
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска
Многоэтажка сползает в лог: когда укрепят размытый после коммунальной аварии склон?
В 2022 году по нацпроекту в Перми будет отремонтировано 69 дворов
В Прикамье решали, как минимизировать вред от шахтных вод КУБа
Суд обязал администрацию Очёрского округа отреставрировать объект культурного наследия
В Прикамье подорожали огурцы, апельсины и гамбургеры
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2021
Пермяка будут судить за обман 22 человек из разных регионов России
Большой баскетбол возвращается
В Прикамье подвели итоги приемной кампании в вузах
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