«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2021

Резкий обрыв с поваленными деревьями находится в паре метров от тротуара возле дома по адресу бульвар Гагарина 30б. Весной трубы не выдержали гидравлических испытаний на тепловых сетях. Горячей водой смыло деревья и часть грунта. С тех пор прошло почти 6 месяцев — склон сих пор он не укреплен, колодец остаётся незакрытым, создавая угрозу прохожим. Но главное, чего опасаются местные жители - разрушение дома. В 2020 году здесь обнаружили трещины. С работами сетевиков это не связывают, но считают, что осыпающийся лог может спровоцировать трагедию.