Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю внесло изменения в постановление о массовой вакцинации в регионе. В документе говорится, что в срок до 1 декабря 2021 г. предусмотрено проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80 % от списочного состава коллектива, с учетом граждан, переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад.Напомним, обязательная вакцинация для лиц, занятых в сферах деятельности, связанных с оказанием услуг населению, была введена в Пермском крае в конце июля. К 15 сентября 60% сотрудников таких организаций должны были полностью пройти курс вакцинации. Однако из1685 хозяйствующих субъектов только в 1166 субъектах был достигнут нормативный уровень охвата прививками.Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что отсутствие профилактических прививок влечет определенные правовые последствия, в частности, отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).Ведомство направляет информацию о хозяйствующих субъектах, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для принятия мер, направленных на соблюдение обязательных требований Трудового кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день направлена информация относительно 361 хозяйствующего субъектов.