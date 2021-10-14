Роспотребнадзор: к 1 декабря вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80% работников предприятий из групп риска
Напомним, обязательная вакцинация для лиц, занятых в сферах деятельности, связанных с оказанием услуг населению, была введена в Пермском крае в конце июля. К 15 сентября 60% сотрудников таких организаций должны были полностью пройти курс вакцинации. Однако из1685 хозяйствующих субъектов только в 1166 субъектах был достигнут нормативный уровень охвата прививками.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что отсутствие профилактических прививок влечет определенные правовые последствия, в частности, отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
Ведомство направляет информацию о хозяйствующих субъектах, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для принятия мер, направленных на соблюдение обязательных требований Трудового кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день направлена информация относительно 361 хозяйствующего субъектов.
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