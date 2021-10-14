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Многоэтажка сползает в лог: когда укрепят размытый после коммунальной аварии склон?
Осталось недалеко и недолго. В Перми многоэтажка сползает в лог. Еще весной из-за коммунальной аварии на бульваре Гагарина, 30б размыло склон. До сих пор он не укреплен.
Резкий обрыв с поваленными деревьями находится в паре метров от тротуара. По словам старшей по дому Галины Кузнецовой, всё произошло весной - после гидравлических испытаний на тепловых сетях. Судя по фотографиям, трубы их не выдержали.
Гидравлические испытания проходили здесь в конце апреля. Тогда горячей водой смыло деревья и часть грунта. С тех пор прошло почти 6 месяцев - колодец остаётся незакрытым, создавая угрозу прохожим. Но главное, чего опасаются местные жители - разрушение дома. В 2020 году здесь обнаружили трещины. С работами сетевиков это не связывают, но считают, что осыпающийся лог может спровоцировать трагедию.
Экспертизу, чтобы выяснить, кто виноват в трещинах, не делали. Возможно, дом изначально построен с нарушениями - его возводили в 1984 году, чтобы успеть к проведению союзных соревнований на комплексе трамплинов - он находится по соседству. А вот осыпание грунта жители связывают с прошедшими работами. Галина Кузнецова: "Фонтан пошёл, а потом выбоина - и всё туда смыло. Они сейчас говорят, что лог постепенно и так полз, но это из-за того, что вода горячая пошла".
Сетевики всё же настаивают - лог осыпался и раньше, именно из-за этого были повреждены сети, которые по факту никому не принадлежат.
Александр Молчанов, руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми: "Обрушение лога происходило в течение нескольких лет из-за стихийных природных явлений. В результате чего весной обрушение грунта дошло до тепловой камеры. В итоге это привело к дефекту на бесхозяйной сети". Дефект устранили, а вот кучи земли, привезённые для засыпки провалов, так и лежат на обочине. В администрации Мотовилихи заявляют, что вопрос на контроле.
Администрация Мотовилихнского района г. Перми: «Принято решение о проработке технических мероприятий по укреплению откоса насыпи. Также рассматривается возможность обустройства шпунтов с целью дальнейшего недопущения схода грунта и приведения смотрового колодца тепловой сети в нормативное состояние".
Когда это будет сделано, информации нет. Поэтому каждое утро Галина Кузнецова вынуждена проверять состояние трещин - в надежде, что шире они не стали.
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