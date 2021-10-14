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В 2022 году по нацпроекту в Перми будет отремонтировано 69 дворов
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, о результатам работы общественных комиссий и рассмотрения предложений и адресного перечня в следующем году будет благоустроено 69 дворовых территорий, прилегающих к 95 многоквартирным домам.
Так, в Индустриальном районе Перми будет отремонтировано 9 дворов, объединяющих 12 многоквартирных домов. В их число войдут дворовые территории, прилегающие к домам по адресам: улица Мира, 53, улица Карпинского, 107, улица Архитектора Свиязева, 2а и ряд других.
В Мотовилихинском районе по нацпроекту отремонтируют дворы, расположенные по адресам: улица Студенческая, 22, 24, 26, улица Красногвардейская, 4, бульвар Гагарина, 62/2, улица Юрша, 21, улица Сигаева, 2.
В Кировском районе будет отремонтировано 10 дворов, объединяющих 13 домов. Так, будут обновлены дворовые территории по адресам: улица Богдана Хмельницкого, 22, улица Глазовская, 9, улица Ласьвинская, 66, улица Шишкина, 14а, улица Маршала Рыбалко, 80, улица Нижнекурьинская, 4, улица Калинина, 36 и другим.
На сегодняшний день списки дворов поданы в департамент ЖКХ администрации Перми. Сейчас администрации районов ведут процедуру заключения договоров.
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