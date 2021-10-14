В Прикамье решали, как минимизировать вред от шахтных вод КУБа

Федеральное агентство по рыболовству выделит средства на исследование влияния поступления кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна в реки Прикамья. Об этом заявил руководитель ведомства Илья Шестаков во время рабочей встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. По словам главы региона, совместная работа в этом направлении позволит минимизировать последствия, а также определить механизмы ликвидации источников загрязнения. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В ближайшее время будет восстановлена работа и проведена рабочая группа по устранению причин возникновения водоизливов. Здесь нам без федеральной поддержки не обойтись, но желание в рамках федеральных программ помочь региону имеется. Наша задача - убедить в первостепенности решения этой экологической проблемы в рамках федерации". На встрече также обсудили пути повышения уровня аквакультуры. Речь идёт об искусственном воспроизводстве рыб. Так, на сегодня в Пермском крае наиболее активно ведется работа по разведению стерляди. Сейчас необходимо увеличить объемы выпуска в водоемы единственного представителя лососеобразных в регионе - хариуса, как и тайменя, занесенного в Красную книгу. Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству: "Очень важное направление, которое, мы считаем, надо развивать в Пермском крае - это аквакультура. Она в России растёт ежегодно на 15-20%, к сожалению, пока в Пермском крае такой активности нет, но я надеюсь, что с участием Дмитрия Николаевича, он уже дал соответствующие поручения, это направление будет развиваться и здесь".