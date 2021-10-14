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Суд обязал администрацию Очёрского округа отреставрировать объект культурного наследия
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, объект, являясь муниципальной собственностью Очёрского городского округа, находится в неудовлетворительном состоянии. Полностью отсутствует остекление, повреждены пол и перекрытия этажей, отдельные элементы стен разрушены. При этом вход в здание не ограничен, а его посещение небезопасно для жизни и здоровья граждан. Обязанность проведения реставрации лежит на администрации округа, но исполнена она не была.
Прокурор обратился в суд с требованием провести ремонтно-реставрационные работы с приспособлением объекта для современного использования. Очёрский районный суд удовлетворил требования в полном объёме, исполнение решения находится на контроле.
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