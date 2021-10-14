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В Прикамье подорожали огурцы, апельсины и гамбургеры
Эксперты традиционно объясняют изменение цен на овощи и фрукты в конце лета и начале осени сезонным фактором: во время сбора урожая стоимость продуктов падает. Однако есть и долговременные факторы, которые системно работают на повышение цен.
Среди других продуктов питания в сентябре в Пермском крае заметно подорожали яйца, маргарин и шоколад. Стоимость гамбургера за месяц выросла почти на три процента, а стаканчика кофе — на 7,5.
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