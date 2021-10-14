В Прикамье подорожали огурцы, апельсины и гамбургеры

За сентябрь в Пермском крае существенно подорожали огурцы, помидоры и чеснок. Овощи борщевого набора, по данным Пермьстата, наоборот, подешевели: капуста- минус 8 процентов, лук (-3), свёкла (-27), морковь (-19 процентов). Среди фруктов за месяц поднялись в цене апельсины, лимоны и бананы, а вот виноград подешевел.Эксперты традиционно объясняют изменение цен на овощи и фрукты в конце лета и начале осени сезонным фактором: во время сбора урожая стоимость продуктов падает. Однако есть и долговременные факторы, которые системно работают на повышение цен.Среди других продуктов питания в сентябре в Пермском крае заметно подорожали яйца, маргарин и шоколад. Стоимость гамбургера за месяц выросла почти на три процента, а стаканчика кофе — на 7,5.