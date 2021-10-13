Большой баскетбол возвращается

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По действующим в Пермском крае правилам для входа в УДС «Молот» обязательно требуется QR-код о вакцинации или перенесённом в течение полугода коронавирусе. При его отсутствии - ПЦР тест (не позднее, чем за 72 часа до мероприятия). Наличие паспорта также обязательно. Детям до 18 лет (при наличии документа, подтверждающего возраст) QR-код или тест не нужны.
Начало игры в 19:00 в УДС "Молот".
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