Пермяка будут судить за обман 22 человек из разных регионов России
Следствием установлено, что молодой человек в одной из социальный сетей создал несколько страниц с вымышленными именами, на которых разместил объявления о продаже смартфонов, не имея их в наличии.
"Откликнувшимся на сообщение гражданам он предлагал внести предоплату в размере половины указанной стоимости сотового телефона. Когда потерпевшие переводили обвиняемому необходимую сумму, он продолжал выманивать у них денежные средства под различными предлогами, например, получения бесплатной доставки, аксессуаров к смартфонам, оплаты услуг курьера. Введенные в заблуждение граждане переводили фигуранту деньги, но товар так и не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь. Похищенные денежные средства молодой человек тратил на погашение кредитных задолженностей и иные личные нужды", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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