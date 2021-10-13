В Прикамье подвели итоги приемной кампании в вузах. Зачисление студентов, включая дополнительный период, проводилось до конца сентября. По данным Министерства образования и науки Пермского края, на первый курс всех уровней и форм обучения поступило более 12 тыс. ребят, из них более 8,2 тыс. – на бюджет. Почти 2 тыс. первокурсников написали ЕГЭ на 225 баллов и выше, что позволит им претендовать на получение губернаторской стипендии.
В региональном Минобре обратили внимание на то, что в этом году в пермские вузы поступили выпускники из 41 региона России. Это ребята из Удмуртии, Свердловской, Челябинской и Кировской областей, Республики Коми, Татарстана, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского края и других.
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